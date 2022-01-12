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- Ankara'da dolmuştan düşen öğrenci ağır yaralandı
Ankara'da dolmuştan düşen öğrenci ağır yaralandı
- AA
- 12.01.2022 - 16:59
- Güncelleme : 12.01.2022 - 17:19
Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nden Kızılay yönüne seyreden Haydar Vural'ın kullandığı dolmuş, bir süre kapısı açık halde ilerledi.
Bu esnada ayakta duran yolcular arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ankara'da dolmuştan düşen öğrenci ağır yaralandı VİDEO
ŞOFÖR ADLİ ŞARTLA SERBEST BIRAKILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dolmuş şoförü Haydar Vural, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Vural, "konutu terk etmeme" adli şartıyla serbest bırakıldı.
KAPI OTOMATİĞİNİN KAPANMADIĞINI SÖYLEDİ
Vural, ifadesinde yolcu aldıktan sonra kapı otomatiğine bastığını ancak kapının kapanıp kapanmadığını görmediğini iddia ederek, olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.
GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA ALINDI
Öte yandan olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları soruşturma dosyasına alındı.
Kayıtlarda dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın genç kızın üzerinden geçtiği yer alıyor.