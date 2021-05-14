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    Ankara'da dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu öldü

    Oyun oynadığı sırada dördüncü kattan düşen kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 14:03
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    Ankara'da dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu öldü

    Ankara’nın Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Santral Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki S.A.A. adlı küçük kız çocuğu evlerinin dördüncü katında oyun oynadığı esnada bir anda dengesini kaybetti.

    Minik kız çocuğu, aşağıya düştü.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen S.A.A. hayatını kaybetti.

    Anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirirken, Santral Sokak'ta oturan vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

    Ankara da dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu öldü #1

    Ankara da dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu öldü #2

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