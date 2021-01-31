Ankara’da drift videosu paylaşan futbolcu menajeri gözaltına alındı

Türkiye'de çok sayıda futbolcunun menajerliğini üstlenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl’ün ehliyetini el konulurken, 8 bin 353 TL para cezası uygulandı.

Türkiye'de Gençlerbirliği, Galatasaray, MKE Ankaragücü gibi pek çok kulüpte futbol oynayan 41 sporcunun menajerliğini üstelenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, 06 EEK 77 plakalı lüks otomobili ile Ankara'nın çeşitli yerlerinde drift yaparken ve akan trafikte aşırı hız yaparken kaydettiği videolarını Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptı ve hızla gözden kayboldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü.

Karagöl'ün TikTok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videoları sosyal medyada tepki çekti.

Ankara'da lüks otomobiliyle yaptığı drifti sosyal medyadan paylaştı İZLE

'EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl isimi şahıs gözaltına alınmış, yapılan incelemede görüntülerin 2018 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir." denildi.