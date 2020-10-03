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    Ankara'da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü

    Düğün konvoyunda yer alan otomobil, başka bir otomobil ve tıra çarpıp alev aldı. Kazada, otomobilden fırlayan sürücü, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 09:25
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    Ankara'da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü

    Ankara'nın Karapürçek mevkisinde düğün konvoyunda yer alan Rahim Şıvka yönetimindeki 16 VD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Beytullah Ö. yönetimindeki 06 FV 5577 plakalı otomobile, ardından da Mehmet Ş.'nin kullandığı 38 JH 220 plakalı tıra sonra da bariyere çarptı.

    Kazada otomobilin ön camından fırlayan Rahim Şıvka, olay yerinde hayatını kaybederken, yaklaşık 50 metre sürüklenen 16 VD 111 plakalı otomobil yanmaya başladı.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rahim Şıvka'nın düğün konvoyunda bulunan yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına bulundu. Fenalık geçiren kişilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

    Ankara'da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü VİDEO

    OTOMOBİL VE TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINDI

    İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangının ardından otomobil, küle döndü. Otomobil ve tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Ankara da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü #1

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü #2

    Ankara da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü #3

    Ankara da düğün konvoyunda sürücü kaza yaptı: 1 ölü #4

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