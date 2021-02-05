Dükkanını kundakladığı vatandaşa, dükkanın yanma anını canlı canlı izleten şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Ankara Yenimahalle ilçesinde dükkan kundaklama olayının şüphelisi, polis ekiplerinin takibine alındı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

"CAYIR CAYIR NASIL YAKIYORUM, İZLE VE GÖR"

Şüpheli V.B.'nin, iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.

Ankara'da dükkan yakıp sahibine canlı izleten şahıs yakalandı VİDEO





ADLİ KONTROL ŞARTLI SERBEST

Alınan bilgilere göre V.B. isimli şüpheli, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) içerisinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



