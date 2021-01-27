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    Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

    Polisin 'dur' ihtarı yaptığı aracın kaçmasının ardından yakalanan 4 şüphelinin aracından, 31 kilo 100 gram skunk uyuşturucu madde çıktı.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:53
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    Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma yürüttü.

    Ekiplerin yaptıkları istihbari çalışmalarda, 4 kişinin İstanbul'dan getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu Ankara'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili durdurmak için Kahramankazan ilçesindeki gişelerde uygulama noktası kurdu.

    DUR İHTARINA UYULMADI

    Ekipler, belirlenen otomobili uygulama noktasında durdurmaya çalıştı, ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu.

    31 KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR

    Araç içinde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 31 kilo 100 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Ankara da dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı #1

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