Ankara'da duvara çarpan tırın sürücüsü öldü

DHA
Ankara'nın Altındağ ilçesi Bostancık Caddesi'nde T.B. (55) yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Sürücü otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak manevra yaptı.
Tır, parkın duvarlarını ve heykel sütunları yıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü T.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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