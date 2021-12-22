Ankara'da eczane çalışanlarına saldıran kadın

İlaç iadesi sırasında banka kartı istenince öfkelenen Yasemin E., iki çalışana şiddet uygulayıp ortalığı birbirine kattı. Mağdur çalışanlar soluğu emniyette aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eczaneden aldığı ilacı iade etmek isteyen Yasemin E., Meryem K. isimli çalışanın banka kartını istemesi üzerine olay çıkarttı.

Kartını vermek istemeyen Yasemin K., 'Beceriksizler, bir şeyi halledemediniz' diyerek hakaretler savurmaya başladı.

İKİ ÇALIŞANI DARBETTİ

Ardından bilgisayar monitörünü yumruklayan Yasemin E. kendisini engellemek isteyen eczası Meryem K.'nin bileğini ısırıp başına yumruk attı. Yasemin K. daha sonra araya giren eczane teknisyene Yusuf Y.'ye tekme atarak küfretmeye başladı. Çalışanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı.

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ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ÖNCE SÖZLÜ SONRA FİZİKİ ŞİDDET GÖRDÜK"

Eczacı Meryem K., sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldıklarını belirterek, "Bir ilacı iade etmeye gelen hastanın işlemi gerçekleştirirken önce sözlü şiddetine hemen sonra ise fiziki şiddetine maruz kaldık. Üzücü olan sağlık çalışanların sağlık hizmeti sunarken bu tarz şiddetlere maruz kalması. Daha üzücü olan ise bir başka hastamızın bu şiddet anına tanıklık etmiş olmasıdır. Biz büyük bir çabayla diğer hastamızı çıkarmaya çalıştık. Sağlık çalışanları olarak sağlıkta şiddete yönelik caydırıcı yasalar ve önlemler alınmasını istiyoruz. Bu cezasızlık halinin başkalarına cesaret vermesini istemiyoruz." dedi.