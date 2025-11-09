Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası mekana silahla ateş açıldı.
- Polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1 Kasım’da Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, İddiaya göre, mekanda bulunan 5 kişi, küfürlü konuşarak müşterileri rahatsız etti.
Garsonların uyarısı üzerine masada oturan 3 kişiyle çalışanlar arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından grup mekandan ayrıldı.
GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTILAR
Yaklaşık bir saat sonra geri dönen 3 kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINDALAR
Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelileri saklandıkları hobi bahçesinde gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.