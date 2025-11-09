Abone ol: Google News

Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, bir eğlence mekanında garsonlarla kavga ettikten sonra iş yerine silahla ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:50
  • Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası mekana silahla ateş açıldı.
  • Polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1 Kasım’da Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, İddiaya göre, mekanda bulunan 5 kişi, küfürlü konuşarak müşterileri rahatsız etti.

Garsonların uyarısı üzerine masada oturan 3 kişiyle çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından grup mekandan ayrıldı.

GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTILAR

Yaklaşık bir saat sonra geri dönen 3 kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINDALAR

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelileri saklandıkları hobi bahçesinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

