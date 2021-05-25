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    Ankara'da eğlence mekanlarına baskın yapıldı

    Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kapalı olması gereken eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 12:05
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    Ankara'da eğlence mekanlarına baskın yapıldı

    Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanlarının faaliyetlerine devam etmesi yasaklandı. Ancak yasakları hiçe sayan bazı işletme sahipleri, mekanları açarak müşteri ağırlıyor. Polis ekipleri, kural ihlali yapanlara göz açtırmıyor.

    CEZA UYGULANDI

    Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bir pavyonun açık olduğu ve içeride müşterilerin bulunduğu belirlendi.

    Konsomatris de çalıştırıldığı belirlenen pavyonda işletme sahibi ve müşterilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

    Ankara da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #1

    OTELİN ÜST KISMINI EĞLENCE MEKANI YAPMIŞLAR

    Denetimlerde bir otelin üst kısmında bulunan kafeteryanın ise eğlence kulübüne dönüştürüldüğü belirlendi.

    Otelin üst katında pavyon eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibi ile müşterilere de aynı şekilde koronavirüs tedbirlerini ihlal, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

    Ankara da eğlence mekanlarına baskın yapıldı #2

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