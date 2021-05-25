Ankara'da eğlence mekanlarına baskın yapıldı

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, kapalı olması gereken eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanlarının faaliyetlerine devam etmesi yasaklandı. Ancak yasakları hiçe sayan bazı işletme sahipleri, mekanları açarak müşteri ağırlıyor. Polis ekipleri, kural ihlali yapanlara göz açtırmıyor.

CEZA UYGULANDI

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bir pavyonun açık olduğu ve içeride müşterilerin bulunduğu belirlendi.

Konsomatris de çalıştırıldığı belirlenen pavyonda işletme sahibi ve müşterilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

OTELİN ÜST KISMINI EĞLENCE MEKANI YAPMIŞLAR

Denetimlerde bir otelin üst kısmında bulunan kafeteryanın ise eğlence kulübüne dönüştürüldüğü belirlendi.

Otelin üst katında pavyon eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibi ile müşterilere de aynı şekilde koronavirüs tedbirlerini ihlal, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.



