Euro
15.7042
0.29%
Dolar
13.8444
0.17%
Altın
804.0570
0.46%
Borsa
2,046.03
0.04%
Bitcoin
582.463
0.57%
BTXN Coin
33.39
1.18%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı

    Eğlence mekanlarını zorla ele geçiren, borçlandırdıkları vatandaşları silahla tehdit eden 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarını zorla ele geçirerek haksız kazanç sağladıkları ve borçlandırdıkları vatandaşları silahla tehdit ederek ev ve arabalarına el koydukları tespit edilen 14 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyon kapsamında 11 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Aramalarda 3 adet tabanca, çok sayıda fişek ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı VİDEO

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı #1

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı #2

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı #3

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı #4

    Ankara’da, eğlence mekanlarını ele geçiren 11 şüpheliye gözaltı #5


    Görüş Bildir