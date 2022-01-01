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    Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı

    EGO otobüsünün karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 23:18
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    Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı

    515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

    16 KİŞİ YARALANDI

    Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

    Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı - VİDEO

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #1

    ARAÇLARI OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

    Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #2

    OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #3

    4 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

    4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #4

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #5

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #6

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #7

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #8

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #9

    Ankara da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı #10


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