- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı
Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı
- AA
- 01.01.2022 - 23:18
515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.
16 KİŞİ YARALANDI
Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı - VİDEO
ARAÇLARI OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI
Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
4 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.