EGO otobüsünün karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Ankara'da EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 yaralı - VİDEO

ARAÇLARI OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

OTOBÜSTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.