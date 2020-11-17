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- Ankara'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı
Ankara'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı
Silahlı kavga ihbarı yapılan adrese giden ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 polis, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 17.11.2020 - 15:59
- Güncelleme : 17.11.2020 - 16:05
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekipleri, silahlı kavga ihbarı üzerine yola çıktığı sırada Celal Esat Arseven Caddesi'nde, Gülsüm K.'nin kullandığı 06 GC 6568 plakalı otomobille çarpıştı.
3 YARALI
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı, yol kenarındaki okulun duvarına çarparak durabildi.
Kazada, araç içinde bulunan 1 komiser ve 2 polis memuru yaralandı.
Ankara'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı 3 polisi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.