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    Ankara'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı

    Silahlı kavga ihbarı yapılan adrese giden ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 polis, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 15:59
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 16:05
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    Ankara'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekipleri, silahlı kavga ihbarı üzerine yola çıktığı sırada Celal Esat Arseven Caddesi'nde, Gülsüm K.'nin kullandığı 06 GC 6568 plakalı otomobille çarpıştı.

    3 YARALI

    Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı, yol kenarındaki okulun duvarına çarparak durabildi.

    Kazada, araç içinde bulunan 1 komiser ve 2 polis memuru yaralandı.

    Ankara'da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı 3 polisi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ankara da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı #1

    Ankara da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı #2

    Ankara da ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 polis yaralı #3

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