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    Ankara'da ekiplerden asayiş denetimi: 1444 kişiden 242'si tutuklandı

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen uygulamada, 259 bin 384 aracın 17'sinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 18:15
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    Ankara'da ekiplerden asayiş denetimi: 1444 kişiden 242'si tutuklandı

    Güven ve huzuru sağlamak adına düzenlenen asayiş uygulamaları, yurt genelinde sıklaştırıldı.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, 7-21 Ekim arasında asayiş uygulamaları yapıldığı bilgisi yer aldı.

    1444 KİŞİDEN 242'Sİ TUTUKLANDI

    Durdurulan araçlarda şüpheli görülen 504 bin 141 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi.

    Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1444 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 242'si tutuklandı.

    Ankara da ekiplerden asayiş denetimi: 1444 kişiden 242 si tutuklandı #1

    17 ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

    Bu arada kontrol edilen 259 bin 384 otomobilden 17'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

    Ayrıca 100 motosiklet ve 36 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 950 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

    ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

    Üst aramalarında ve araçlarda 4 bin 256 bandrolsüz sigara, 35 kurusıkı tabanca, 63 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 643 fişek, 16 belgesiz av tüfeği ile 42 kesici ve delici alet ele geçirildi.

    Ankara da ekiplerden asayiş denetimi: 1444 kişiden 242 si tutuklandı #2

    Ankara da ekiplerden asayiş denetimi: 1444 kişiden 242 si tutuklandı #3

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