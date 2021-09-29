Ankara'da emanet altın verdiler, kuyumcular ortadan kayboldu

Keçiören ilçesinde kuyumculuk yapan İ.S. ve H.B.’nin, emanet altınları alarak kaçtıkları iddia edildi. Altın sahipleri, kepenkleri kapalı dükkan önünde toplanıp olaya tepki gösterdi.

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İ.S. ve H.B., pazartesi günü ortak işlettikleri dükkanının kepengini indirdi.

Bir süre ortalarda görünmeyen İ.S. ile H.B.’nin, müşterilerden emanet olarak aldıkları para ve altınlar ile kaçtıkları iddia edildi.

Altın sahipleri, mağdur olduklarını belirterek polise şikayette bulundu.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Altınlarından olan vatandaşlar, kepenkleri kapalı dükkan önünde bugün bir araya gelerek tepki gösterdi.

İNCELEMELER YAPILDI

Polis ekipleri, 20 milyon TL'lik altın ile kayıplara karıştığı iddia edilen şüphelilerden İ.S.'nin ağabeyi ile dükkana girerek incelemelerde bulundu.

İş yerinde bulunan evraklara el konuldu.

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“YILLARCA ALIŞVERİŞ YAPTIĞIMIZ İNSANLARDI”

Altın sahiplerinden Şengül Bozkurt, yaşadıklarına ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Geçen hafta çarşamba günü bir çeyrek almaya geldim. Bana '2 gün sonra gel al' deyip elime kağıt verdi. Dün geldim, kapatmış, gitmiş. Yıllarca alışveriş yaptığımız insanlardı. Bilezik alıyorduk, alışveriş yapıyorduk; ama böyle olacağını bilemedik. Daha önce altın bilezik vermiştim. 6-7 ay kaldı. Tekrar almıştım. Böyle değillerdi. Neden böyle oldu, anlayamadım."