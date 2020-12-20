Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
182.081
1.79%
EXEN Coin
11.84
6.28%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Ankara'da emekliliğe hazırlanıyordu, iş kazasında can verdi

    Maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, 38 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İşçinin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı öğrenildi.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 16:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da emekliliğe hazırlanıyordu, iş kazasında can verdi

    Evli ve 2 çocuk babası Atila Değirmenci (38), Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki maden şirketine ait kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

    1 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI

    Karabük nüfusuna kayıtlı Değirmenci'nin, 1 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Maden ocağında incelemede bulunan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

    Ankara da emekliliğe hazırlanıyordu, iş kazasında can verdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir