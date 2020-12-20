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- Ankara'da emekliliğe hazırlanıyordu, iş kazasında can verdi
Ankara'da emekliliğe hazırlanıyordu, iş kazasında can verdi
Maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, 38 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İşçinin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı öğrenildi.
- DHA
- 20.12.2020 - 16:19
Evli ve 2 çocuk babası Atila Değirmenci (38), Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki maden şirketine ait kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
1 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI
Karabük nüfusuna kayıtlı Değirmenci'nin, 1 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Maden ocağında incelemede bulunan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.