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    Ankara'da engelli annesinin kartıyla otobüse binmek istedi

    Otobüs şoförünün durumu farketmesiyle gerilim yaşandı. Yolcu, şoföre vururken, araya yolcular girdi.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 14:52
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    Ankara'da engelli annesinin kartıyla otobüse binmek istedi

    Ankara'da bir kişi, annesine ait engelli kartıyla otobüse binmek isteyince gerginlik yaşandı.

    Önceki gün Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde meydana gelen olayda şoför Adnan Yaramış, Ulus'ta bulunan durakta araca binen yolcunun gösterdiği kartın, engelli annesine ait olduğunu fark etti.

    Yaramış, karta el koyarken yolcu buna tepki gösterdi. Çıkan tartışmada yolcu, Yaramış'a eliyle vurdu.

    Ankara'da engelli annesinin kartıyla otobüse binmek istedi VİDEO

    ARBEDE ÖNLENDİ

    Yolcu ve şoför arasındaki arbedenin büyümesini, diğer yolcular araya girerek önledi. Yolcu, araçtan indirildi.

    Şoför Yaramış, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili yolcu hakkında polise şikayette bulunurken, soruşturma başlatıldı.

    Ankara da engelli annesinin kartıyla otobüse binmek istedi #1

    "ÜSTÜME YÜRÜMEYE KALKTI"

    Yaramış, yolcunun Ulus'taki durakta araca bindiğini söyleyerek, "Kartını okuttu şüphelendim. 'Kimlik görebilir miyim?' dedim, kimliğini çıkarıp gösterdi. Kendi kimliğiyle kullandığı kart birbirini tutmuyordu, annesinin engelli kartını kullandığını fark ettim.

    'Buna el koymak zorundayım' dedim, o da 'Kartımı ver, ineceğim' dedi. Veremeyeceğimi söylediğimde üstüme yürümeye kalktı, kolumu tuttu oturduğum kısma vurmaya çalıştı. Diğer yolcular da araya girdi." dedi.

    Ankara da engelli annesinin kartıyla otobüse binmek istedi #2

    Ankara da engelli annesinin kartıyla otobüse binmek istedi #3

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