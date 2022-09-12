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    Ankara’da engelli genç kıza istismar davası: Savcı beraat istedi

    Zihinsel engelli genç kızı alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık hakkında savcı, beraat talep etti. Savcı, engelli genç kız için ‘Rızası var’ dedi.
    • 12.09.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:55
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    Ankara’da engelli genç kıza istismar davası: Savcı beraat istedi

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E. (27), geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu.

    Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu.

    Zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiası

    16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. (29), gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

    32 yıla kadar hapsi istendi

    Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ile taraf avukatları katıldı.

    Savcı, ‘Rızası var’ dedi

    Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren adli tıp raporunu okudu.

    Raporda, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceği ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceği belirtildi.

    Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla zorla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla yanına gittiğini savundu.

    Ankara’da engelli genç kıza istismar davası: Savcı beraat istedi #1

    ‘Zeka geriliğini fark etmedi’

    Sanığın, daha sonra Şirin Dilan E.'yi evine göndermek istediğini ancak kızın istemediğini belirten savcı, bunun üzerine sanığın genç kızı tartakladığını, alıkoyma kastıyla hareket etmediğini kaydetti.

    Muhammet Burak E.’nin, genç kızın zeka geriliğini fark etmediğini vurgulayan savcı, suçta yasal unsurların oluşmadığını savundu.

    Beraat talebi savcıdan geldi

    Savcı, bu nedenle sanık Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat talep etti.

    DHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.


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