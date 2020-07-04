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    Ankara'da engelli genci döven şahıs yakalandı

    'Ne bakıyorsun' diyerek engelli genci öldüresiye döven saldırgan gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 18:12
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    Ankara'da engelli genci döven şahıs yakalandı #1

    Ankara Sincan'da 31 yaşındaki engelli genç, sokak ortasında darbedildi.

    Atatürk Mahallesi, Melek Sokak'ta bir saldırgan, kendisine baktığı gerekçesiyle, engelli genci öldüresiye dövdü.

    Olayın ardından engelli genç Murat Kadızade'nin kaldırıldığı hastanede kolu ve bacağının kırıldığı öğrenilirken, saldırgan da kaçtı.

    SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

    Sincan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemeleri ile adım adım izlenen şüphelilerden F.Ş., yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi.

    İTİRAF ETTİ

    Sincan Asayiş Büro Amirliğine getirilen F.Ş. burada yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

    TUTUKLANDI

    Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen F.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Engelli gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Ankara'da engelli genci döven şahıs yakalandı #2

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