Ankara'da eş katili: Söylediklerine dayanamadım, pişmanım

İki yıl önce şiddet gördüğü için evliliğini bitirmek isteyen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalıyla öldüren Soner Yanıkoğlu, duruşmada eşini söylediği sözlere dayanamadığı için öldürdüğünü söyledi.

Ankara Keçiören'de yaşayan ve 17 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen Soner Yanıkoğlu (22) ile evlenen Emine Yanıkoğlu (20), bir süre sonra şiddet gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

Babaevine dönen ve eşinin barışma teklifini reddeden genç kadın, evi basan Soner Yanıkoğlu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Tutuklanan cani saldırgan, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Yargılaması devam eden sanık tekrar hakim karşısına çıktı. Dosyaya gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yanıkoğlu hakkında ‘eşe karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, mütalaasını sunmadan önce Soner Yanıkoğlu’nun öldürmeyi amaçladığı silahı yanında taşımasının göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

"PLANLAYARAK ÖLDÜRMEDİM"

Mütalaa sonrası söz isteyen sanık Yanıkoğlu, şu ifadelerle savunma yaptı:

"Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim.

"SÖYLEDİKLERİNE DAYANAMADIM"

Söylediği sözlere dayanamadım.

"PİŞMANIM"

Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım."

KARAR ÇIKMADI

Mütalaaya karşı savunma için süre isteyen sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 7 Mart’a erteledi.