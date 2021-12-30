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    Ankara'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eşi Süleyman Yurdakul, tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 18:23
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    Ankara'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    Sabaha karşı Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, eşiyle ayrı yaşayan ve uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle evine gittiği Derya Damla Yurdakul ile tartışmaya başladı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Süleyman Yurdakul, Derya Damla Yurdakul'u göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurdakul, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Yurdakul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    KAÇAN EŞ, YAKALANDI

    Süleyman Yurdakul ise polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yapan ve yüzde 50 engeli olan Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.

    Ankara da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #1

    Ankara da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #2

    Ankara da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #3

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