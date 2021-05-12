Ankara'da eşi tarafından katledilen Zeynep Erdoğan’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çankaya'da yaşayan ve doktor olduğu öğrenilen Zeynep Erdoğan, 8 aylık eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Zeynep Erdoğan’ın naaşı bugün Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdoğan’ın cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Talihsiz kadının ailesi ve arkadaşları ise gözyaşlarına engel olamadı ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ankara'da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi VİDEO

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"HABERİ ALDIĞIMDA AĞLADIM"

Merhum Erdoğan’ın babası Atila Öğredici bu evliliğe rızalarının olmadığını söyleyerek, “Biz uzakta kaldığımız için sorunlarını pek belli etmiyordu. Duymuyorduk. Bizim kızımız sabretti hiçbir şey söylemedi. Aralarında problem olduğunu bilmiyorduk. Kısa bir evlilikleri vardı zaten.

Ben sordukça da söylemiyordu problemlerini saklıyordu. Bu evliliği bizim isteğimiz dışında yaptı. Anlaştık, evleneceğiz dedi. 45 yaşında kadın. Ben de evlenme diyemedim. 8 - 9 aydır evlilerdi. Geçen yıl ağustos ayında evlenmişler. Haberi ilk aldığımda ağladım” dedi.





"KATİLİN DEDİKLERİ YALAN"

Zeynep Erdoğan’ın bir arkadaşı da zanlı Mehmet Erdoğan’ın cezada indirim almak için yalan ifade verdiğini belirterek, “Katilin dediklerini hepsi yalan. Önce çocuğu etkisiz hale getirdi annesini korumasın diye. Tahrik indirimi almak için yalan söylüyor. Herkes her şeyin farkında. Zeynep her şeyin farkındaydı. Sadece bir miktar parasını kurtarabilir mi onun peşindeydi. Daha önce bu kadar şiddet dolu bir şey de yaşanmamıştı aralarında” diye konuştu.