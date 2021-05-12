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    Ankara'da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi

    Ankara'da eşi tarafından katledilen Zeynep Erdoğan’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 17:39
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    Ankara'da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi

    Çankaya'da yaşayan ve doktor olduğu öğrenilen Zeynep Erdoğan, 8 aylık eşi  Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

    AİLESİ GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

    Zeynep Erdoğan’ın naaşı bugün Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erdoğan’ın cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Talihsiz kadının ailesi ve arkadaşları ise gözyaşlarına engel olamadı ve yaşanan olaya tepki gösterdi.

    Ankara'da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi VİDEO

    Ankara da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi #1

    "HABERİ ALDIĞIMDA AĞLADIM"

    Merhum Erdoğan’ın babası Atila Öğredici bu evliliğe rızalarının olmadığını söyleyerek, “Biz uzakta kaldığımız için sorunlarını pek belli etmiyordu. Duymuyorduk. Bizim kızımız sabretti hiçbir şey söylemedi. Aralarında problem olduğunu bilmiyorduk. Kısa bir evlilikleri vardı zaten.

    Ben sordukça da söylemiyordu problemlerini saklıyordu. Bu evliliği bizim isteğimiz dışında yaptı. Anlaştık, evleneceğiz dedi. 45 yaşında kadın. Ben de evlenme diyemedim. 8 - 9 aydır evlilerdi. Geçen yıl ağustos ayında evlenmişler. Haberi ilk aldığımda ağladım” dedi.

    Ankara da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi #2

    "KATİLİN DEDİKLERİ YALAN"

    Zeynep Erdoğan’ın bir arkadaşı da zanlı Mehmet Erdoğan’ın cezada indirim almak için yalan ifade verdiğini belirterek, “Katilin dediklerini hepsi yalan. Önce çocuğu etkisiz hale getirdi annesini korumasın diye. Tahrik indirimi almak için yalan söylüyor. Herkes her şeyin farkında. Zeynep her şeyin farkındaydı. Sadece bir miktar parasını kurtarabilir mi onun peşindeydi. Daha önce bu kadar şiddet dolu bir şey de yaşanmamıştı aralarında” diye konuştu.

    Ankara da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi #3

    Ankara da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi #4

    Ankara da eşi tarafından öldürülen doktor toprağa verildi #5

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