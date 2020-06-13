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    Ankara'da eşi ve kızlarınca terk edilen adam, evi yaktı

    Keçiören ilçesinde, eşi ve çocukları evden ayrılan Dursun T., alkolün etkisiyle oturduğu evi ateşe verdi.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 03:44
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    Ankara'da eşi ve kızlarınca terk edilen adam, evi yaktı

     

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 243'üncü sokakta bulunan 3 katlı apartmanda oturan Dursun T.'nin dairesinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

    ALKOL ALDIĞI SIRADA EVİ YAKTI

    Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Dursun T.'nin de alevlerin arasında olduğunu öğrenen itfaiye erleri, kurtarma çalışması başlattı. Alevlerin arasından kurtarılan Dursun T.'nin, içeride alkol aldığı sırada evi kendisinin yaktığı anlaşıldı. Hafif şekilde yaralanan Dursun T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    AİLESİ 2 GÜN ÖNCE EVİ TERK ETMİŞ

    Ailesi ile problemler yaşadığı öne sürülen Dursun T.'nin, iki gün önce eşi ve iki kızının evi terk ettiği belirtildi.

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