Ankara'da eşini 32 yerinden bıçaklayan sanığın duruşması ertelendi

Karısını kıskançlık sebebiyle 32 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahsın duruşmasında, akıl sağlığı raporu talep edilerek duruşma ertelendi.

Ankara'da bir şahıs, kıskançlık sebebiyle dehşet saçtı.

Recep Koyuncu, 7 Ocak'ta, kendisini aldattığını iddia ederek eşi Funda Koyuncu’yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Tutuklanan Koyuncu hakkında, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Koyuncu, savcılıktaki savunmasında, eşini, kendisini aldattığı ve olay günü çocuğun kendisinden olmadığını söylediği için çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü ileri sürdü.

Akli dengesinin tespiti için rapor alınacak

Olay sonrasında tutuklu yargılanan sanık Recep Koyuncu'nun akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi.

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporunda ise Koyuncu’nun, eşini 14'ü öldürücü olmak üzere toplam 32 yerinden bıçakladığı bilgisi yer aldı.

Duruşma görüldü

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Recep Koyuncu ile avukatı katıldı.

Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ifade verdi

Mütalaaya karşı savunma yapan Koyuncu, olay günü Funda Koyuncu ile babalık testi yaptırmak istediğini söyleyince tartıştıklarını, eşinin önce kabul ettiğini daha sonra reddettiğini ve polisi arayarak kendisini darbedip, bıçakla saldırdığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi.

Koyuncu, polisi beklerken, eşinin telefonla başkalarıyla konuştuğunu sonrasında çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini söylediğini iddia etti.

Koyuncu, bunun üzerine boşanma konusunda tekrar anlaştıklarını; ancak kapı zili çalınca eşinin kendisine saldırıldığı havası yaratmak için çığlık atarak yardım istediğini iddia etti.

"32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım"

Bu sırada masadaki bıçağı fark ettiğini ve 'Bunu buraya kasıtlı mı koydun?' diye sorduğunda, eşinin yine kendisini aldattığı yönünde çok ağır ifadeler kullandığını iddia eden Koyuncu, "O sırada elindeki bıçağı aldım, boğuşma sırasında bıçakladım; ancak kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonra 32 kez bıçakladığımı öğrendiğimde buna inanmadım." dedi.

"Suçun farkında bile değildir"

Sanık avukatı da müvekkilinin son 7 yıldır eşiyle sorun yaşadığını, ayrılmak istemesine rağmen Funda Koyuncu'nun bir türlü bunu kabul etmediğini, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Bununla ilgili belgeleri mahkemeye sunduklarını da belirten sanık avukatı, "Müvekkilimin eşinden kaynaklı yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulmuş, olay günü de ağır tahrik altında işlediği suçun farkında bile değildir. Bu nedenle akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasını ve kurulacak hükümde tahrik hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Sanık avukatı, ayrıca aile mahkemesine açtıkları babalık davası dosyasına giren, çocuğun müvekkilinden olmadığını ispatlayan raporu da dosyaya sunduklarını belirtti.

Avukatın talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti yönünde rapor alınmasına karar verdi.

Duruşma ertelendi

DHA'nın haberine göre, sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.