Ankara'da, eşini 6 kurşunla felç bırakan kocaya 22 yıl hapis cezası verildi

5 yıllık eşi Kadriye Aydemir’i 2 çocuğunun önünde 6 mermi ile vuran ve felç kalmasına neden olan Himmet Aydemir, indirimsiz 22 yıl hapis cezası aldı.

Ankara’da Kahramankazan'ın Satıkadın Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Temmuz tarihinde Himmet Aydemir (25) isimli şahıs, kendisine ait unlu mamuller dükkanında eşi Kadriye Aydemir'e (22) 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde tabanca ile ateş açtı.

Kadriye Aydemir’in vücuduna 6 mermi isabet etti. Ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının vücuduna isabet eden mermilerden 5'i çıkarılırken, diğeri bulunduğu yer tehlikeli olduğu için çıkarılamadı.

Tedaviyle hayata tutunan Kadriye Aydemir, omuriliğini parçalayan mermi nedeniyle kısmi felç oldu.

22 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olaydan sonra tutuklanan Himmet Aydemir'in, 22 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan Himmet Aydemir, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HAKSIZ TAHRİK, İYİ HAL VE TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkemedeki savunmasında eşinin kendisini aldattığını ve bunun öfkesiyle eylemi gerçekleştirdiğini ileri süren sanığa verilen cezada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanmadı.

“2 BACAĞINI VE SAĞ KOLUNU KAYBETTİ”

Kadriye Aydemir'in avukatı Soner Sida Ergin, müvekkilinin eşi Hikmet Aydemir tarafından silahla yaralanması sonucu felç kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadriye Aydemir maalesef 2 bacağını ve sağ kolunu kaybetti, sadece sol kolunu hareket ettirebiliyor, onun dışında tamamen felç olmuş durumda. Bu eylem meydana getirdiği sonuçlar itibari ile yaralama sınırını açtığı için adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirildi. Biz soruşturma savcısı ve mahkeme heyetine çok hızlı ve pratik yargılama yapıldığı için teşekkür ediyoruz.





“5 KEZ FARKLI TARİHLERDE EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞTIR”

İlk duruşmamız aralıkta, şubatta ikinci duruşmamız ve dün son duruşmamız yapıldı ve hüküm verildi. Daha önce evliliğin devam ettiği süre içinde 5 kez farklı tarihlerde eşine şiddet uygulamıştır, bu yüzden uzaklaştırma kararı almıştır.

Karşı taraf yine klasik savunmalarda olduğu gibi müvekkilimin kendisini aldattığını, bu öfke ile eylemin meydana geldiğini söyledi. Ancak mahkeme bu savunmaya itibar etmedi, haksız tahrik indirimi uygulamadığı gibi kamuda iyi hal indirimi olarak değerlendirilen klasikleşmiş, ‘pişmanım’ deyip de uygulanan indirimi de uygulamadı. Hiçbir indirim uygulanmadan çok süratle karar vermesi nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyoruz.”

“BİR DAHA ÖMRÜM BOYUNCA YÜRÜYEMEYECEĞİM”

Olayın ardından felç olan ve yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir ise verilen ceza ile mutlu olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“İnşallah diğer dosyalar ile birlikte daha çok ceza alır ve oradan çıkamaz. Cezasını duyunca mutlu oldum. Ben bir daha ömrüm boyunca yürüyemeyeceğim.





“BENİM HAYATIMI MAHVETTİ”

Ben yarının hayalini kuramıyorum, akşam ne olacağımı bilmiyorum. Benim hayatımı mahvetti, insana konuşmak yetmiyor, kalkmak istiyor.

“YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİM BEN”

Çocuklarım geliyor, benden 1 bardak su istiyor onlara su bile veremiyorum. Yaşayan ölü gibiyim ben. Ben bu haldeyken onun 3-5 yıl yatıp çıkması adil değildi.





“23 YAŞINDASIN, ELİN AYAĞIN YOK”

Bana yaptıklarının cezasını orada çeksin. 5 yıl hep sustum, korktum, şimdi korkmuyorum. Korkunun ecele faydası yokmuş, en fazla korkarsan ölüyormuşsun ben bunu yaşadım zaten. 23 yaşındasın, elin, ayağın yok. Bir insan banyo yapmayı özler mi? Ben bunları özledim. Benim hayatımı elimden aldı.

“DOKTORLAR BİZ SENİ ÖLÜR, DİYE BEKLİYORDUK SEN NASIL YAŞADIN DİYORLAR”

Benim gibi olan kadınlar susmasın. Doktorlar biz seni ölür, diye bekliyorduk sen nasıl yaşadın diyorlar. Allah rızası için onu oradan çıkarmayın. Ben 8 aydır haber izleyemiyorum, kadına şiddet haberleri görünce canım yanıyor.

“BİZİM CANIMIZ BU KADAR UCUZ DEĞİL”

Buradan yalvarıyorum, bizim canımız bu kadar ucuz değil biz canımızı sokaktan bulmadık, ben bunu hak etmedim ki ayaklarımın olmamasını ben istemedim.

“YATAK SANKİ BENİM MEZARIM”

Camdan bakmak istiyorum, kafamı bile uzatamıyorum. Bu yatak sanki benim mezarım, sadece ağzım var konuşabiliyorum.

“BÖYLE BİR SONUMUN OLACAĞINI BİLİYORDUM”

Emine Bulut öldürüldü, televizyon izlerken ağladım, 'Yazık pislik adam, kadını öldürmüş dedim'. Bana dedi ki 'Kadın hak etti ki adam bunu yaptı'. Ben de böyle bir sonumun olacağını biliyordum; ama böyle düşünmemiştim.

“HİÇBİR KADIN ÖLMEYİ DE YATALAK KALMAYI DA HAK ETMİYOR”

İndirim asla vermeyin. Çıkarsa yine aynısını yapar, yalvarıyorum hiçbiri çıkmasın, hiçbir kadın ölmeyi de yatalak kalmayı da hak etmiyor.”