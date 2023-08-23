Ankara'da eşini bıçakla katleden kocaya müebbet istemi Tartıştığı eşi Hacer Karaçor'u, 24 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Karaçor tutuklandı. Kendisini "Bir anlık öfkeyle oldu" cümleleriyle savunan Karaçor hakkında müebbet hapis talep ediliyor.

DHA

Ankara'da korkunç bir kadın cinayeti yaşandı.

İsmail Karaçor, 19 Mayıs'ta Osmangazi Mahallesi Atlılar Caddesi'ndeki evlerinde, eşi Hacer Karaçor ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, İsmail Karaçor, eşini ekmek bıçağıyla 24 yerinden bıçakladı. Hacer Karaçor, hayatını kaybetti.

Saldırgan eş tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan İsmail Karaçor çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, İsmail Karaçor'un, eşinin, erkek kardeşiyle telefonda kendisi hakkında kötü konuştuğu, tartışmanın bu nedenle çıktığı yönündeki ifadesi yer aldı.

"Bir anlık öfkeyle oldu"

Eşine telefonu kapatmasını söylediğini belirten Karaçor'un, "Bir anlık öfkeyle oldu. Mutfağa gidip ekmek bıçağını aldım. Ne olduğunu ya da kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra yeğenimi aradım. Pişmanım" dediği bildirildi.

Müebbet hapsi isteniyor

İsmail Karaçor hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.