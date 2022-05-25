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    Ankara'da eşini çocukların önünde katleden cani kocaya müebbet talebi

    Mamak ilçesindeki cani, dini nikahlı eşi yüzünden resmi nikahlı eşini, 4 çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak katletti. Katil için müebbet hapis talep edildi.
    • 25.05.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:16
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    Ankara'da eşini çocukların önünde katleden cani kocaya müebbet talebi

    Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 Mart günü, bir kadın daha eş kurbanı olmuştu.

    Reyhan Korkmaz, dini nikahla başka bir kadınla yaşayan eşi Zeynal Abidin Korkmaz ile tartışması sonucu 4 çocuğunun gözleri önünde katledilmişti.

    Genç kadını defalarca bıçak darbesiyle öldüren cani olayın ardından tutuklanırken, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Korkmaz'ın mahkemede yargılanmasına devam edildi.

    Korkmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

    "Babam odadan çıkarken elinden kan damlıyordu"

    Müşteki olarak beyanı alınan çiftin çocukları H.N.K., babasıyla annesinin sürekli kavgasına şahit olduğunu, olay günü de babasının annesini zorla odaya götürdüğünü söyledi. H.N.K., odadan çıkarken elinden kan damladığını gördüğü babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

    Ankara da eşini çocukların önünde katleden cani kocaya müebbet talebi #1

    Çocuklar cani babadan şikayetçi oldu

    Çiftin diğer çocukları R.K. de babasının başka kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kişiden çocuğu olduğunu, bu nedenle evde sürekli tartışma yaşandığını anlattı.

    Müebbet hapsi talep edildi

    Mütalaasını açıklayan savcı, Zeynel Abidin Korkmaz'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Ankara da eşini çocukların önünde katleden cani kocaya müebbet talebi #2

    Duruşma ertelendi

    Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Ankara da eşini çocukların önünde katleden cani kocaya müebbet talebi #3


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