Ankara'da eşini öldüren cani: 'Yakışıklı değilsin' dedi

8 aylık eşi Zeynep Erdoğan'ı oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'nın yanında vahşice bıçaklanarak öldürüldü.

14 yaşındaki A.A. ise Mehmet Erdoğan tarafından şiddete maruz kaldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alındı. Hafif yaralanan A.A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İNTERNETTE TANIŞIP EVLENDİLER

Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı.

Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi.

"BENİ YAKIŞIKLI BULMUYORDU"

Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı.

Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım." dediği öğrenildi.

Mehmet Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sona erdi. Erdoğan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE YETİM KALDI"

Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi. Bilgen, "Ben eve doğru giderken, evin demir kapısının arkasında ve eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu. Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. Kendisine 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı ve ben kendimi zor kurtardım. Beni buradan kurtarın' dedi. Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu görünce hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi. Ben o sırada eve geçtim ve eşim buraya geldi. Daha sonra da çocuğun annesinin öldüğünü öğrendik. Anneler Günü'nde çocuğu yetim kaldı. Çocuk sadece annesinin evde olduğunu söyledi bize." dedi.

Öte yandan Erdoğan çiftinin komşusu Senay Ertem de polisin gelmesiyle olayı öğrendiklerini belirterek, "Başta basit bir olay sandık; ama daha sonra cinayet olduğunu öğrendik. Ben hanımefendiyi tanıyordum. Son derece ölçülü ve özenli bir hanımefendiydi. Yan komşuları daha önce yüksek sesle tartışmalarına şahit olmuş ancak olay gecesi hiçbir ses duymadık. Olayda çok muamma var. Olayı en iyi o çocuk aydınlatacak yüksek ihtimal fakat olay günü çocuk konuşacak durumda değildi." diye konuştu.