Ankara’da eşini öldüren çiğ köftecinin cezası belli oldu

Kendisini aldattığını iddia ettiği eşini önce telefon kablosuyla boğan ardından da bıçaklayarak öldüren kocaya, 24 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme aldatmayı, ‘sadakat dışı davranış’ olarak gördü.

Ankara’nın Mamak ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Sibel Köksal’ı telefon kablosuyla boğduktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karar duruşması

Önceki duruşmada mütalaa açıklanırken; savcı, sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek’ suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

O davada karar çıktı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Köksal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Eşime daha önce bir tokat bile atmadım”

Duruşmada son sözleri sorulan İbrahim Köksal, “Cinayetten önce kesinlikle darp olayı olmadı. Bu olayın öncesine kadar eşime bir tane bile tokat atmadım. Her zaman iyi bir eş ve iyi bir baba oldum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Çocuklarım annesiz ve babasız kaldı.” dedi.

24 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Köksal hakkında ‘eşe karşı tasarlayarak öldürme’ ve ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek’ suçlarından 24 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, ‘eşe karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararında TCK 29. maddeyi uyguladı.

‘Aldatması, sadakat dışı davranış’

İHA’da yer alan habere göre mahkeme bu uygulamayı da, maktul Köksal’ın eşini aldatmasını ‘sadakat dışı davranış’ olarak değerlendirdi.