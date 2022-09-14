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    Ankara'da eşini öldüren kadına ağır tahrik indirimi talebi

    Mamak ilçesinde kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği kocasını 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadın için, ağır tahrik indirimi talep edildi.
    • 14.09.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 13:03
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    Ankara'da eşini öldüren kadına ağır tahrik indirimi talebi

    Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen yıl korkunç bir olay yaşandı.

    Bahçelerüstü Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü, çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Müebbet hapis istemi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Ankara da eşini öldüren kadına ağır tahrik indirimi talebi #1

    "Annemden değil, babamdan şikayetçiyim"

    Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kızı Nurgül Akgün, babasının sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben annemden değil, babamdan şikayetçiyim. Küçüklüğümüzden beri beni ve annemi döverdi. Evde sürekli kavga çıkarırdı. Gür sesliydi, bağıra çağıra konuşur, sürekli bizi azarlardı.

    "Babam bana bir şey yapar diye içeri girmedim"

    Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar diye içeri girmedim. Annem bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü, beni bıçaklayacaktı' dedi." ifadelerini kullandı.

    24 yıla kadar hapis talebi

    Karar duruşmasında, tutuklu sanık Mevlüde Akgün ile avukatlar hazır bulundu.

    Mahkemede duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanığın eylemine göre ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini; ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğinin anlaşıldığını belirterek, bu nedenle alacağı cezada indirim yapılarak 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Duruşma ertelendi

    Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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