Ankara'da eşini öldürmek için çıktığı yolda av tüfeği ile yakalandı Çocuğunu darbedip daha sonra boşandığı eşini öldürmek için yola çıkan şahıs yakınlarının ihbarıyla polis ekipleri tarafından yakalandı. İncelemeler sonucu şahsın 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Cinayetin kıyısından kıl payı dönüldü...

Ankara'da yaşanan olay korkuttu.

Yavuz S. isimli şahıs evinde çocuğunu darbetti. Daha sonra boşandığı eşini öldürmek için Gaziantep'e doğru yola çıktı.

Polise ihbar edildi

Durumu öğrenen akrabaları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine ekipler saat 13.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu kontrol noktasında Y.S.'yi durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada arka koltukta av tüfeği ve ön koltukta boş içki şişeleri buldu.

Alkollü araç kullandığı tespit edildi

Şahsın kontrollerde 1.25 promil alkollü çıktığı tespit edilirken, Yavuz S.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

19 bin 416 TL ceza kesildi

Büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, ekipler alkollü şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan kendisine ve araç sahibine 12 bin 977'şer TL ve alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

Sürücü, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaretler savurarak elindeki cam şişe ile tehdit etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)