Ankara'da eşini öldürüp, patronunu yaraladı

Çalıştığı benzin istasyonunun kafesinde eşini tabancayla vurarak öldüren, kadının patronunu da ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Eşi Dilek A.'nın kafesinde çalıştığı Ankara Yenimahalle Çiftlik Kavşağı'nda bulunan benzin istasyonuna gelen Bekir A., üst kata çıktı.

Bekir A., yanında getirdiği tabancayla eşi Dilek A. ve benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'ye ateş açtı. Olayın ardından Bekir A., otomobille kaçarken, ihbar üzerine benzin istasyonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN ÖLDÜ, PATRONU AĞIR YARALANDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dilek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Mehmet Akif B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen Mehmet Akif B.'nin kızı da olay yerine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ

Bekir A., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Bekir A.'nın, eşi Dilek A.'yı benzin istasyonu sahibi Mehmet Akif B.'den kıskandığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.