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    Ankara'da eşini yaralayıp, ormana saklandı

    İş yerinde tartıştığı eşini 2 çocuğunun gözü önünde vurup ağır yaralayan cani koca, polis ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 08:53
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    Ankara'da eşini yaralayıp, ormana saklandı

    25 yaşındaki Himmet Aydemir, dün akşam Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde bulunan unlu mamullerin satıldığı iş yerinde, birlikte çalıştığı eşi Kadriye Aydemir (23) ile tartışmaya başladı.

    Aydemir, tartışma sırasında 4 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde 5 yıllık eşine tabancayla ateş etti.

    DURUMU KRİTİK

    Himmet Aydemir, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Kadriye Aydemir de ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aydemir, burada ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Ankara da eşini yaralayıp, ormana saklandı #1

    ORMANLIK ALANA SAKLANDI

    Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü'nce, Himmet Aydemir'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Aydemir'in, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güvenç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

    Bölgeye giden polis, Aydemir'i yakalayarak, gözaltına aldı.

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    SUÇUNU KABUL ETTİ

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Aydemir, verdiği ilk ifadesinde suçunu kabul ederek, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle eşini vurduğunu belirtti.

    Ankara da eşini yaralayıp, ormana saklandı #3

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Eşini 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla yaralayıp, kaçan Himmet Aydemir, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ankara'da eşini yaralayıp, ormana saklandı VİDEO

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