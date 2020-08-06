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    Ankara’da eşinin parmağını ısırarak kopardı

    Kavga ettiği eşinin orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 10:48
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    Ankara’da eşinin parmağını ısırarak kopardı

    Ankara’nın Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak’ta yaşanan olay, akıllara korku filmi Hannibal’ı getirdi.

    Oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra kavga etmeye başladı. Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. eşine de saldırdı.

    EŞİNİN PARMAĞINI ISIRARAK KOPARDI

    F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. K.K.’nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. Polis, K.K.’yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

    Ankara’da eşinin parmağını ısırarak kopardı #1

    Ankara’da eşinin parmağını ısırarak kopardı #2

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