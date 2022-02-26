Doğan çifti, kızı ve torununu alıkoyan eski damatları Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.Pompalı tüfekle ateş açılan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Kuzgun Sokak'ta yaşanan olayda Mustafa Ö., yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Dilan Doğan ve ismi öğrenilemeyen çocuğunu evde alıkoydu.

Bunun üzerine Dilan Doğan'ın annesi Esin ve babası Süleyman Doğan çifti, kızlarını ve torunlarını almak için eve gitti.

ESKİ DAMAT, 2 KİŞİYİ TÜFEKLE VURDU

Fakat burada Mustafa Ö. ve yanında bulunan akrabası Şadan Ö. ile Doğan çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Esin-Süleyman Doğan çifti kanlar içerisinde yere yığıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Fakat hastaneye kaldırılan yaralılardan Esin Doğan hayatını kaybetti. Süleyman Doğan ise tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra Mustafa Ö. ile Şadan Ö. gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda saçmanın sokakta bulunan araçlara da isabet ettiği belirlendi.

Öte yandan, pompalı tüfeğin, Mustafa Ö. ya da Şadan Ö. tarafından ateşlenmesinin ifadelerinin ardın kesinleşeceği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı VİDEO

























