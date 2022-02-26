Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
542.609
-0.68%
BTXN Coin
40.00
1.62%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Ankara'da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı

    Doğan çifti, kızı ve torununu alıkoyan eski damatları Mustafa Ö. ile akrabası Şadan Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.Pompalı tüfekle ateş açılan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı

    Ankara'nın Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Kuzgun Sokak'ta yaşanan olayda  Mustafa Ö., yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşi Dilan Doğan ve ismi öğrenilemeyen çocuğunu evde alıkoydu.

    Bunun üzerine Dilan Doğan'ın annesi Esin ve babası Süleyman Doğan çifti, kızlarını ve torunlarını almak için eve gitti.

    ESKİ DAMAT, 2 KİŞİYİ TÜFEKLE VURDU

    Fakat burada Mustafa Ö. ve yanında bulunan akrabası Şadan Ö. ile Doğan çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Pompalı tüfekle açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Esin-Süleyman Doğan çifti kanlar içerisinde yere yığıldı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Fakat hastaneye kaldırılan yaralılardan Esin Doğan hayatını kaybetti. Süleyman Doğan ise tedavi altına alındı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olaydan sonra Mustafa Ö. ile Şadan Ö. gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda saçmanın sokakta bulunan araçlara da isabet ettiği belirlendi.

    Öte yandan, pompalı tüfeğin, Mustafa Ö. ya da Şadan Ö. tarafından  ateşlenmesinin ifadelerinin ardın kesinleşeceği belirtildi.  Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Ankara'da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı VİDEO

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #1

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #2

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #3

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #4

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #5

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #6

    Ankara da eski damat, alıkoyduğu kızı ve torununu almaya gelen çifte ateş açtı #7


    İlginizi Çekebilir

    Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı
    3. Sayfa

    Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı

    Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir