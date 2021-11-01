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    Ankara'da eski eş vahşeti: Silahla vurduktan sonra bıçakladı

    Ankara'da yaşayan 44 yaşındaki Meltem Kayıker, eski tarafından silahla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.
    • AA
    • 01.11.2021 - 21:16
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    Ankara'da eski eş vahşeti: Silahla vurduktan sonra bıçakladı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.

    SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ VE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Eve giren ekipler, 44 yaşındaki Meltem Layıker'i mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    KIZLARI, EVDE TARTIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

    Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile 54 yaşındaki babası Ömer D'nin boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi.

    "ANNENİ ÖLDÜRDÜM, KAÇIYORUM"

    Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum" dediğini anlattı.

    Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

    Ankara da eski eş vahşeti: Silahla vurduktan sonra bıçakladı #1

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