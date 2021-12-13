Yenimahallle ilçesinde eski eşi Ercan B. (33) tarafından 7 yerinden bıçaklanan Sibel E. (28) ağır yaralandı. Ercan B.'nin 55 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Yenimahallle ilçesinde saat 21.30 sıralarında Sibel E. eve gelen 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski kocası Ercan B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

7 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Genç kadın 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçakladı VİDEO

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yaralı Sibel E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 55 SUÇ KAYDI VAR

Polis merkezine götürülen Ercan B.'nin çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.