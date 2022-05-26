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    Ankara'da eski eşinin sevgilisini öldüren polisin cezası açıklandı

    Boşandığı eşi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokağın ortasında silahla katleden polis memuru Kamil Erdönmez, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
    • 26.05.2022 - 12:06
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    Ankara'da eski eşinin sevgilisini öldüren polisin cezası açıklandı

    19 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da sokak ortasında cinayet işlendi.

    Polis memuru olarak çalışan Kamil Erdönmez, eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü 9 el ateş ederek öldürdü.

    Gözaltına alınan Erdönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Karar duruşması görüldü

    Erdönmez'in Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Erdönmez, Ayhan Görgülü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi.

    Ömür boyu hapis cezası istendi

    Savcı, görüşünü tekrarlayarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı da cinayetin tasarlama sonucu işlenmediğini ileri sürerek, mahkemenin vereceği kararda tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti. Müşteki avukatı ise savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini, cezada indirim uygulanmamasını istedi.

    Ceza indirim hükümleri uygulanmadı

    Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamil Erdönmez'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada indirim hükümleri uygulanmadı.

    Ankara da eski eşinin sevgilisini öldüren polisin cezası açıklandı #1

    Ankara da eski eşinin sevgilisini öldüren polisin cezası açıklandı #2

    Ankara da eski eşinin sevgilisini öldüren polisin cezası açıklandı #3

    Ankara da eski eşinin sevgilisini öldüren polisin cezası açıklandı #4


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