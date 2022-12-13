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    Ankara'da eski eşinin sokak ortasında vurduğu kadın, entübe edildi

    Çankaya'da eski eşi Mehmet E.'nin sokak ortasında tabancayla vurarak, başında beklediği Pelin Ceylan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Entübe edilen kadının hayati tehlikesi sürüyor.
    • 13.12.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:52
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    Ankara'da eski eşinin sokak ortasında vurduğu kadın, entübe edildi

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Mehmet E., dün öğle saatlerinde Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'ndeki markette, geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönüşen olayda Mehmet E., Ceylan'a tabancayla ateş etti. Mehmet E., yerde yatan Ceylan'a bir kez daha ateş etti.

    Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Entübe edildi

    Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ceylan'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek uyutulduğu öğrenildi.

    "Hayati tehlikesi ciddi anlamda devam ediyor"

    DHA'nın haberine göre, Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Eminsoy, Pelin Ceylan'ın karın boşluğu ve göğüs kafesinde 2 kurşun yarası bulunduğunu belirterek, "Şu anda makineye bağlı. Çoklu organ yaralanmaları, hayati organ yaralanmaları ve damar yaralanmaları bulunuyor. Hastanedeki ilk müdahaleden sonra acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu kritik anlamda ciddiyetini koruyor. 'Stabil' demek bile olumluya yakın bir açıklama olur. Hayati tehlikesi ciddi anlamda devam ediyor." dedi.

    Öte yandan Mehmet E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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