Ankara'da eski karısını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

AA & Ensonhaber

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla S.K.'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.