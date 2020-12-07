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- Ankara'da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı
Ankara'da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı
Barışma teklifini kabul etmeyen Yasemin Aydın'ı öldürüp, Sakarya'da yol kenarına atan katil cezaevine gönderildi.
- DHA
- 07.12.2020 - 13:15
- Güncelleme : 07.12.2020 - 16:06
Ankara'da yaşayan Fatih Alşan, barışma teklifini reddeden eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı aracında tabancayla öldürmüş, cansız bedenini ise TEM otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atmıştı.
Cinayetin ardından aynı araçla İstanbul'a giden katil, polise teslim olarak suçunu itiraf etmişti.
İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen zanlı, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Fatih Alşan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alşan'ın mahkemedeki ifadesinde, Aydın'ı nişanlıyken kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya’da yol kenarına attı