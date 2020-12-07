Euro
9.5071
0.33%
Dolar
7.8363
0.3%
Altın
462
0.13%
Borsa
1.332
0.12%
Bitcoin
150.506
0.82%
EXEN Coin
11.15
2.19%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Ankara'da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı

    Barışma teklifini kabul etmeyen Yasemin Aydın'ı öldürüp, Sakarya'da yol kenarına atan katil cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı

    Ankara'da yaşayan Fatih Alşan, barışma teklifini reddeden eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı aracında tabancayla öldürmüş, cansız bedenini ise TEM otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atmıştı.

    Cinayetin ardından aynı araçla İstanbul'a giden katil, polise teslim olarak suçunu itiraf etmişti.

    İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen zanlı, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    Fatih Alşan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Alşan'ın mahkemedeki ifadesinde, Aydın'ı nişanlıyken kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

    Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya’da yol kenarına attı

    Ankara da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı #1

    Ankara da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı #2

    Ankara da eski nişanlısını öldüren cani tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir