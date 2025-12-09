Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, kurtarılamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi’nde dün sabah işe gitmek için evinden çıkan Gülhan Taş (30), kendisine saplantılı olduğu öne sürülen eski erkek arkadaşı M.S. (38) tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

KALBİ DURDU, YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kalbi durdu. Yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülen Taş, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede bir gündür yaşam savaşı veren Gülhan Taş’ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesi ve yakınları acı haberle yasa boğuldu.

Saldırının ardından gözaltına alınan M.S.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.