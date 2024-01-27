Ankara'da eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın öldü Ankara Çankaya'da ayrıldığı sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki lüks sitede bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Ayşegül Ç. ile M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda M.A. yanında bulundurduğu tabancayla Ayşegül Ç.'ye ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)