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Ankara'da esnaf ile müşteri arasında ezik şeftali kavgası

Ankara'da esnaf ile müşteri arasında ezik şeftali kavgası

Pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtı.