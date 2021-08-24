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- Ankara'da esnaf ile müşteri arasında ezik şeftali kavgası
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında ezik şeftali kavgası
Pazar esnafı ile müşteri arasında ezik şeftali tartışması sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtı.
- DHA
- 24.08.2021 - 03:13
- Güncelleme : 24.08.2021 - 04:04
Ankara'da Keçiören ilçesi Etlik Mahallesinde bulunan bir pazarda müşteri ile pazar esnafı arasında ezik şeftali tartışması yaşandı.
ESNAF KÜFÜR ETTİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Şeftaliler ezik diye geri iade etmek isteyen müşteriye esnaf küfür etti.
Küfür üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönünce olaya çevredekiler müdahale etti.
Pazardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda zabıta, polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ankara'da esnaf ile müşteri arasında ezik şeftali kavgası VİDEO
4 YARALI, 13 GÖZALTI
Polis ekipleri, kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak ve gerginliği yatıştırmak için havaya ateş açtı.
Kavgada yaralanan 4 kişi, hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili 13 pazar esnafı da gözaltına alındı.