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Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar

Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar

Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü. Ayrıca selde dereye düşen bir araç ekipler tarafından çıkarıldı.