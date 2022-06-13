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    Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar

    Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü. Ayrıca selde dereye düşen bir araç ekipler tarafından çıkarıldı.
    • 13.06.2022 - 20:01
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 20:43
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    Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar

    Başkentte günlerdir süren sağanak yağış bir türlü son bulmadı.

    Sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Cezaevinin önü göle döndü

    Son olarak Sincan ilçesinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü.

    Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

    Dereye düşen araç çıkarıldı

    Öte yandan Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde de sel meydana geldi.

    İHA'nın aktardığına göre sel nedeniyle Tatlar Deresi'ne düşen aracın itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılma anı kameralara yansıdı.

    Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar VİDEO

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #1

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #2

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #3

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #4

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #5

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #6

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #7

    Ankara da etkili olan yağıştan geriye kalanlar #8


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