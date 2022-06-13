- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar
Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar
Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü. Ayrıca selde dereye düşen bir araç ekipler tarafından çıkarıldı.
- 13.06.2022 - 20:01
- Güncelleme : 13.06.2022 - 20:43
Başkentte günlerdir süren sağanak yağış bir türlü son bulmadı.
Sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Cezaevinin önü göle döndü
Son olarak Sincan ilçesinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sincan Cezaevi önü göle döndü.
Göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Dereye düşen araç çıkarıldı
Öte yandan Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde de sel meydana geldi.
İHA'nın aktardığına göre sel nedeniyle Tatlar Deresi'ne düşen aracın itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılma anı kameralara yansıdı.
Ankara'da etkili olan yağıştan geriye kalanlar VİDEO