Ankara'da evden altınları çalan hırsız yakalandı

Ev sahibi duştayken haneye giren ve duştan çıkan ev sahibinin ziynet eşyalarını gasbeden hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cezaevinden yeni çıkan hırsız, tutuklandı.

22 Ocak günü saat 13.20 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan S.Y.(54), eşini cuma namazına gönderdikten sonra duşa girdi.

Evi gözetleyen zanlı F.U., adamın evden ayrılışını fırsat bilerek kapı zilini çaldı.

Zile cevap gelmeyince evin camlarına vuran F.U., evde kimsenin olmadığını düşünerek yanında getirdiği aletle mutfak camını açarak içeri girdi.

DUŞTAN ÇIKAN KADINA TEPKİ GÖSTERDİ

O sırada duştan çıkan ikamet sahibi S.Y., zanlı F.U.'yu karşısında görünce hırsızın sert tepkisi ile karşılaştı. F.U., mutfaktan aldığı bıçakla ikamet sahibi S.Y.'yi tehdit ederek parmaklarındaki yüzükleri ve kulağındaki küpeleri zorla aldı.

Zanlı evden çaldığı diğer eşyalarla kaçarak kayıplara karıştı.

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KISA SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

İkamet sahibi S.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının eşkalini belirledikten sonra arama çalışmalarına başladı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kaçış yönündeki kamera kayıtlarını ve daha öncesinde hırsızlık olayına karışan zanlıların dosyalarını karşılaştırdı.

Yapılan incelemeler sonucu polis, eve giren hırsızın daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan hüküm yiyen ve yakın tarihte cezaevinden çıkan F.U. olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜLERİ KABUL ETSE DE “HIRSIZ BEN DEĞİLİM” DEDİ

F.U., Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla kaldığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu fakat hırsızlık olayına karışmadığını iddia etti.

İfadesinin ardından adliyeye sevk ediyen F.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.