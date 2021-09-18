Ankara'da, evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle sahibi tarafından şiddete uğrayan kedi, hayvanseverler sayesinde kurtarıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda sahiplendiği kediyi evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle darbetti.

Kediye uygulanan şiddet anları ise mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Ankara'da, eve tuvaletini yapan kediyi darbetti VİDEO

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine hayvanseverler harekete geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve hayvanseverler, şiddet mağduru kediyi korumaya aldı.

KEDİ SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI SAHİPLENDİRİLECEK

Kediye şiddet uygulayan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, darbedilen kedinin ise sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.