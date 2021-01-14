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    Ankara'da evi pavyona çevirdiler

    Ankara'da evi pavyona çevirdiler

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.
    • AA
    • 14.01.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 10:38
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    Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 3'ü kadın 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.

    EV MÜHÜRLENDİ

    Söz konusu ev zabıta ekiplerince mühürlenirken, adres sahibi Osman Ö.'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.

    Ankara ev

    EV SAHİBİNİN SUÇ  DOSYASI KABARIK ÇIKTI

    Osman Ö.'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

    Ankara'da evi pavyona çevirdiler VİDEO

    Ankara ev

    Ankara pavyon

    Ankara pavyon

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