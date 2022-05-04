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    Ankara'da evinde ölü bulunan kadının cinayet şüphelileri aranıyor

    Çankaya ilçesinde dini nikahlı eşiyle yaşayan genç kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Aynı gün evde bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, geri kalan şüpheliler aranıyor.
    • 04.05.2022 - 16:56
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    Ankara'da evinde ölü bulunan kadının cinayet şüphelileri aranıyor

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 yıl önce eşinden boşanan 28 yaşındaki Sultan Irmak, 8 aydır B.E.T. isimli kişiyle dini nikahlı olarak yaşadı.

    DHA'dan edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Irmak, evinde başından vurulmuş halde bulundu.

    1 kişi gözaltında

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen kadının öldüğü gün, evde belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

    Ankara da evinde ölü bulunan kadının cinayet şüphelileri aranıyor #1

    Olay esnasında evde olduğu belirlenen kişiler aranıyor

    Bir diğer yandan, korkunç olay esnasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Sultan Irmak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki toprağa verileceği belirtildi.

     


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