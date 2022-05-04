Ankara'da evinde ölü bulunan kadının cinayet şüphelileri aranıyor

Çankaya ilçesinde dini nikahlı eşiyle yaşayan genç kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Aynı gün evde bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, geri kalan şüpheliler aranıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 yıl önce eşinden boşanan 28 yaşındaki Sultan Irmak, 8 aydır B.E.T. isimli kişiyle dini nikahlı olarak yaşadı.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Irmak, evinde başından vurulmuş halde bulundu.

1 kişi gözaltında

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen kadının öldüğü gün, evde belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Olay esnasında evde olduğu belirlenen kişiler aranıyor

Bir diğer yandan, korkunç olay esnasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Sultan Irmak'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki toprağa verileceği belirtildi.