Ankara'da evinde vurulmuş halde bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi

Yalnız yaşadığı evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş halde ölü bulunan genç kadının cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı sakinleri, dün akşam 3 ay önce kiracı olarak taşınan 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu'nun evinden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Multu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mutlu'nun bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi.

Evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Yakın zamanda eşinden boşanan Mutlu'nun sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

SİLAH BULUNAMADI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, evdeki eşyaların dağınık olması ve silahın bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ekipler bu kapsamda evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayrıca, Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan genç kadının cenazesi öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.