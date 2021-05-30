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    Ankara'da evinde vurulmuş halde bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi

    Yalnız yaşadığı evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş halde ölü bulunan genç kadının cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 16:54
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    Ankara'da evinde vurulmuş halde bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi

    Ankara’nın Altındağ ilçesine Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı sakinleri, dün akşam 3 ay önce kiracı olarak taşınan 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu'nun evinden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

    Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Multu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

    11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Mutlu'nun bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi.

    Evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

    Yakın zamanda eşinden boşanan Mutlu'nun sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

    Ankara da evinde vurulmuş halde bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi #1

    SİLAH BULUNAMADI

    Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, evdeki eşyaların dağınık olması ve silahın bulunmaması üzerine, Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Ekipler bu kapsamda evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Ankara da evinde vurulmuş halde bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi #2

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Ayrıca, Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Öte yandan genç kadının cenazesi öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Ankara da evinde vurulmuş halde bulunan kadının ölümünde cinayet şüphesi #3

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